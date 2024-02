Trabalhador de 22 anos morre prensado por máquina em empresa de Castelo

Um jovem trabalhador, de apenas 22 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (15), após sofrer um acidente de trabalho em uma empresa de Castelo, no Sul do Estado. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Mármore e Granito do Espírito Santo (Sindimármore).

De acordo com as informações, Carlos José Coutinho Júnior trabalhava como expeditor de mercadorias na empresa CS3 Revestimentos – Mármores e Granitos do Brasil. Enquanto trabalhava, o rapaz foi prensado por uma máquina. Ele chegou a ser socorrido pelos colegas, mas não resistiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, funcionários da empresa levaram a vítima ao Posto Avançado dos Bombeiros (PAB) de Castelo. Carlos José estava com um ferimento contundente na cabeça, hemorragia pelo ouvido e parada cardiorrespiratória. Ainda segundo a corporação, imediatamente, os militares prestaram os primeiros socorros, colocaram a vítima na ambulância e a levaram para o hospital.

Nas redes sociais, o Sindimármore publicou uma nota lamentando o acidente. “A vítima da vez é Carlos José Coutinho Junior, que morreu imprensado entre um equipamento e uma coluna. O acidente fatal aconteceu por volta das 13h45 desta quinta-feira (15), na empresa CS3 Mármores e Granitos Ltda, localizada em Castelo, Sul do Estado. O Sindimármore está prestando todo apoio à família enlutada”.

A empresa onde aconteceu o acidente também se manifestou por meio das redes sociais. “É com grande pesar que lamentamos o falecimento do colaborador Carlos José Coutinho Júnior. A CS3 se solidariza com a família, amigos e colegas de trabalho nesse momento de profunda tristeza e dor. Seguiremos dando total apoio e assistência à família”, diz a nota publicada.