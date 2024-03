Atriz de ‘X-Men’ revela diagnóstico de câncer agressivo de mama

Olivia Munn, atriz de X-Men, surpreendeu seus fãs nesta quarta-feira (13), ao revelar que recebeu o diagnóstico de câncer de mama. “Fui diagnosticada com câncer de mama. Espero que, ao compartilhar isso, ajuda outras pessoas a encontrarem conforto, inspiração e apoio em sua jornada”, escreveu em suas redes sociais.

Ela revelou que o diagnóstico foi uma surpresa, já que havia passado por um teste genético que verifica 90 genes diferentes relacionados a doença. “Testei negativo para todos, incluindo BRCA (o gene relacionado ao câncer de mama mais conhecido) … Naquele mesmo inverno, também fiz uma mamografia normal. Dois meses depois, fui diagnosticada com câncer de mama”, afirmou.

Leia também: Hickmann diz que independência financeira a incentivou a denunciar ex-marido

Aliás, Olivia explicou que um mês após a primeira biopsia, ela realizou uma mastectomia dupla. Além disso, a atriz passou por três cirurgias diferentes nos últimos 10 meses.

Ela explicou que a doença foi descoberta após seu ginecologista calcular seu Escore de Avaliação de Risco de Câncer de Mama, que, de acordo com a atriz, analisa fatores como idade e histórico familiar de câncer de mama.

“Por causa desse Escore, fiz uma ressonância magnética, que levou a uma ultrassonografia, que, então, levou a uma biópsia. A biópsia mostrou que eu tinha câncer Luminal B em ambos os seios. O Luminal B é um câncer agressivo e de rápida progressão”, explicou.

A atriz de ‘X Men’ finalizou o texto agradecendo sua família, amigos e equipe médica.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.