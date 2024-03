BBB 24: Davi ultrapassa Wanessa e Rodriguinho em seguidores

A popularidade de Davi, do Big Brother Brasil 24, só aumenta: em mais uma semana agitada no programa, o participante alcançou 6 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (5). Com essa marca, ele ultrapassou os números de alguns participantes do Camarote da edição, como Wanessa Camargo (4,7 milhões) e Rodriguinho (4,5 milhões).

Para comemorar a conquista, a equipe do participante publicou em seu Instagram uma montagem em que ele aparece caracterizado como Coringa.

Davi esteve envolvido nos últimos acontecimentos agitados da casa mais vigiada do Brasil. No último fim de semana, Wanessa foi expulsa do programa após ser acusada de agressão pelo participante. Já na noite de segunda-feira, 4, ele protagonizou uma discussão exaltada com Leidy Elin e Yasmin, por conta da dinâmica do Sincerão.

Além disso, o participante pode ser eliminado do programa, já que está no Paredão enfrentando Alane e Michel. Davi foi parar na berlinda depois de atender o Big Fone. Na dinâmica do programa, ele ainda chegou a puxar Yasmin no contragolpe, mas a modelo conseguiu se safar depois de jogar o Bate e Volta.

Estadao Conteudo