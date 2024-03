Botafogo vence Fluminense por 4 a 2 em jogo ‘eletrizante’ no Maracanã pelo Carioca

Em um jogo frenético da 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Fluminense por 4 a 2 neste domingo (3), no Maracanã, no Rio. Com o resultado, o Botafogo chega aos 20 pontos contra 22 do rival das Laranjeiras.

O time alvinegro nem deu chance para a equipe reserva rival respirar e abriu o placar aos 2 minutos, com Marlon Freitas, que recebeu cruzamento e chutou na saída do goleiro Felipe Alves, marcando 1 a 0.

Em alta intensidade, o Botafogo voltou a ampliar aos 14 minutos. Mateo Ponte recebeu no meio e lançou para Janderson. Antonio Carlos tentou cortar e a sobra ficou com Raí, que recebeu na entrada da área e chutou no canto: 2 a 0.

Perdido em campo, o time do técnico Fernando Diniz reagiu aos 24 minutos. Em bola lançada para Lelê no ataque, ele aproveitou uma indecisão de Gatito Fernandez colocou o Fluminense na disputa: 2 a 1.

No segundo tempo, o panorama da partida se alterou. O Botafogo recuou e chamou o Flu para o seu campo. Aos 34 minutos, foi marcado pênalti em John Kennedy após cruzamento na área do inimigo. O próprio centroavante pegou a bola de John Arias e bateu de cavadinha, igualando o jogo.

Mas a emoção não parou por aí. Aos 39, o árbitro marcou mais um pênalti. André bobeou na saída de bola e derrubou Kauê que arrancava para a meta tricolor. Marlon Freitas cobrou e recolocou o time em vantagem: 3 a 2.

O jogo ficou tenso e a partida parada com os atletas dos dois times trocando empurrões. Quando o duelo recomeçou, mais bola na rede. Aos 53 minutos, Emerson Urso meteu a cabeça na bola e, de peixinho, fez 4 a 2 para o Botafogo definindo a partida.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 x 4 BOTAFOGO

FLUMINENSE – Felipe Alves, Guga (Martinelli), Antônio Carlos (André), Marlon (Marquinhos) e Alexsander (Marcelo); Renato Augusto, Lima, Terans, Douglas Costa (Arias)

BOTAFOGO – Gatito Fernandez, Mateo Ponte, Lucas Halter Jefferson, Bastos, Marçal; Gregore, Marlon Freitas, Kauê (Yarlen), Diego Hernández (Hugo), Raí, Janderson

GOLS – Marlon Freitas, aos 2 do primeiro tempo; Raí, aos 14 minutos do primeiro tempo; Lelê, aos 24 do primeiro tempo; John Kennedy, aos 34 minutos do segundo tempo; Marlon Freitas, aos 41 do segundo tempo; Emerson Urso, aos 54 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – John Kennedy (Fluminense), Gregore (Botafogo), Marçal (Botafogo), Lucas Halter (Botafogo), Lelê (Fluminense), Mateo Ponte (Botafogo), Emerson Urso

CARTÕES VERMELHOS – André (Fluminense)

ÁRBITRO – Felipe Paludo

RENDA – Não divulgada

PÚBLICO – 21.492

Local – Estádio do Maracanã (Rio)

Estadao Conteudo