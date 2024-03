Brasileirão terá Troféu Roberto Dinamite, VAR mais claro e novas regras

Reunião nesta terça-feira na sede da CBF, no Rio, com os representantes dos 20 clubes da elite, definiu mudanças no Campeonato Brasileiro. A próxima edição da competição, que começa no dia 13 de abril e termina no dia 8 de dezembro, terá um VAR mais esclarecedor, contará com o Troféu Roberto Dinamite ao artilheiro e vai parar nas Datas Fifa. Ainda ficou definido que os clubes poderão utilizar nove estrangeiros por partida.

Além dos dirigentes, uma outra novidade divulgada pela CBF foi a participação dos 20 capitães nas reuniões, de maneira virtual, o que já ocorreu nesta terça-feira. “Esse encontro foi uma boa iniciativa e espero que se repita. Gostaríamos de nos encontrarmos novamente antes do início da competição”, disse Tinga, capitão do Fortaleza.

“A reunião foi muito proveitosa. A CBF está sempre aberta ao diálogo, sempre a favor do debate. Foi tudo muito importante e salutar, podem ter certeza de que vamos continuar trabalhando para fazer o futebol brasileiro cada vez mais forte”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Maior artilheiro da história do Vasco com 708 gols e do Brasileirão, com 190, Roberto Dinamite, morto no ano passado, será homenageado, dando nome ao troféu que será entregue ao principal goleador da competição.

“O Roberto Dinamite é uma das maiores lendas do futebol mundial. Ele conseguiu um feito fantástico ao se sagrar o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Por tudo isso, nada mais justo que eternizar esse feito dando o nome deste craque ao prêmio do artilheiro da competição”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

Repetindo o que já deu certo em 2023, o Brasileirão será paralisado durante os períodos de Data Fifa. Além dos jogos não serem realizados durante as partidas da seleção brasileira, os times que tiverem convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e suas partidas. Essa foi uma reivindicação dos clubes atendida pela CBF.

VAR MAIS CLARO E NOVE ESTRANGEIROS

A CBF revelou, ainda, que os árbitros vão explicar as decisões revisadas pelo VAR ao público nos jogos do Brasileirão, em anúncios feitos pelo microfone que já usam. A Fifa autorizou a medida à Comissão de Arbitragem da CBF

O Brasileirão tinha um limite de cinco estrangeiros por clube. Em 2023, aumentou para sete e agora em 2024 serão até nove inscritos por partida, auxiliando os clubes a poderem contar com toda sua mão de obra de fora do país e cada vez maior em solo verde e amarelo.

Estadao Conteudo