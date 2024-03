Confira! Semifinais do Capixabão foram definidas no final de semana

Dos 10 clubes que iniciaram o Capixabão deste ano, apenas quatro restaram, e agora as equipes vão se enfrentar pelas semifinais do Campeonato Estadual.

Neste final de semana, chegou ao fim as quartas de final da competição, com jogos eletrizantes, surpresas e principalmente muita emoção, quatro times avançaram para a semifinal, e estão cada vez mais perto do grande título.

Confrontos das semifinais do Capixabão

Rio Branco de Venda Nova enfrenta o Vitória-ES. O Polenteiro derrotou a Desportiva Ferroviária fora de casa, por 1 a 0, no jogo de volta da quartas de final. Contudo, o primeiro jogo terminou em 0 a 0. Assim, Rio Branco VN conseguiu uma classificação heroica fora de casa, uma vez que o adversário tinha a vantagem do empate nas quartas de final.

Já o Vitória-ES, venceu o Real Noroeste, atual campeão do Capixabão, nos dois jogos. Uma vitória de 3 a 1 no primeiro jogo das quartas, e 4 a 2 na volta, no Estádio Jose Olímpio da Rocha.

Do outro lado da chave, o Rio Branco AC conseguiu a classificação sem depender da vantagem do empate, vencendo o Nova Venécia por 2 a 1 na ida, e empatando o segundo jogo por 1 a 1. Assim, Rio Branco-ES se classificou para as semifinais.

Por fim, Porto Vitória derrotou o Jaguaré com uma virada histórica por 3 a 2, o primeiro jogo entre as duas equipes também terminou por 3 a 2, porém com vitória do Jaguaré. Porto Vitória se classificou por conta da vantagem do empate.

Além do título de campeão do Capixabão 2024, Rio Branco VN, Rio Branco AC, Vitória-ES e Porto Vitória miram as vagas proporcionadas pelo estadual, que são: Copa do Brasil, Copa verde e Campeonato Brasileiro Série D de 2025.

Veja o chaveamento: