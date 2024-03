Copa Sul-Americana: sorteio da fase de grupos é nesta segunda (18)

A fase de grupos da Copa Sul-Americana está chegando. Nesta segunda-feira (18), a partir das 20h (de Brasília), ocorre o sorteio que define as chaves da competição continental. Contudo, a cerimônia será realizada na sede da Conmebol, na cidade de Luque, no Paraguai. A competição conta com os brasileiros Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro. A transmissão do evento será feita pela ESPN.

Assim, ao todo, 32 equipes participam desta etapa. Serão oito grupos com quatro times (um de cada pote). Cada clube fará seis jogos. Aliás, os segundos lugares terão de medir forças com os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores em um playoff. Já os primeiros colocados se classificam diretamente para as oitavas de final.

Todavia, o sorteio impede que equipes do mesmo país se enfrentem nesta etapa. Aliás, uma possibilidade de “grupo da morte” teria Corinthians, Argentinos Juniors, Universidad Católica-EQU e Nacional-PAR. Assim, outra formação possível teria Boca Juniors, Independiente Medellín, Sportivo Luqueño e Red Bull Bragantino.

Potes do sorteio da Copa Sul-americana 2024

Pote 1: Boca Juniors-ARG, Athletico-PR, Internacional, Racing-ARG, Corinthians, Defensa y Justicia-ARG, Cruzeiro e Lanús

Pote 2: Fortaleza, Argentinos Juniors, Independiente Medellín-COL, Delfín-EQU, Unión La Calera-CHI, Danubio-URU, Metropolitanos-VEN e Coquimbo Unido-CHI

Pote 3: Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Cuiabá, Nacional Potosí-BOL, Belgrano-ARG, Racing-URU e Sportivo Ameliano-PAR

Pote 4: Red Bull Bragantino, Nacional-PAR, Always Ready-BOL, Sportivo Trinidense-PAR, Real Tomayapo-BOL, Alianza-COL, Deportivo Garcilaso-PER e Rayo Zuliano-VEN

Calendário de jogos da fase de grupos:

1ª rodada: 2 a 4 de abril

2ª rodada: 9 a 11 de abril

3ª rodada: 23 a 25 de abril

4ª rodada: 7 a 9 de maio

5ª rodada: 14 a 16 de maio

6ª rodada: 28 a 30 de maio

