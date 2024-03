Doações começam a chegar às vítimas do temporal que atingiu o Sul do ES

Paróquias e comunidades da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim realizam arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas, água e materiais de limpeza e de higiene pessoal para as pessoas afetadas com as fortes chuvas. Os pontos de coleta estão organizados nas comunidades, igrejas matrizes, secretarias e salões paroquiais.

Conforme orientação do bispo de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, essas doações devem ser enviadas, urgentemente, a quem vem sofrendo, nas últimas horas, os impactos do forte temporal que assolou o sul do Espírito Santo.

“Trata-se de um gesto concreto e urgente de solidariedade. Todas as comunidades da Igreja Católica estão convocadas a serem pontos de coleta das doações”, comunicou.

As doações passam de mão em mão para serem distribuídas às vítimas das áreas mais atingidas pelos temporais. “Todas as comunidades estão recebendo os donativos. Nós disponibilizamos uma conta da Cáritas Diocesana na qual se pode depositar. Juntos somos mais fortes”.

Os recursos arrecadados são destinados às ações emergenciais e ao socorro das famílias. Doações podem ser feitas por transferência bancária ou PIX para o Sicoob, Agência: 3260 – Conta Corrente: 3188-7; CNPJ (CHAVE PIX): 07.562.421/0001-55.

A ajuda também chega dos Movimentos Apostólicos. O grupo Terço dos Homens da Paróquia Nossa Senhora da Penha, de Castelo, doou 40kg de carne moída, pacotes de macarrão, molhos de tomates e fardos de água potável às famílias atingidas.

Outras 99 cestas básicas, 60 kits de limpeza, 76 pacotes de papel higiênico e 1,3 mil litros de água potável foram arrecadados e distribuídos, em menos de 4 horas, pela Paróquia Santo Antônio de Pádua, de Iconha, aos municípios vizinhos mais afetados.

“São os materiais básicos para atender às pessoas neste momento. Estamos com uma força tarefa e, felizmente, as doações não param de chegar. O povo de Iconha sabe como é perder tudo e, desta vez, nós faremos o possível para ajudar”, conta o Coordenador Paroquial da Pascom, Vinicius Figueira, referindo-se também à enchente de 18 janeiro de 2020, quando toda parte baixa da cidade de Iconha ficou debaixo d’água após o rio que corta o município subir cerca de oito metros e transbordar.

Na cidade de Vargem Alta, na região serrana, são vários os pontos de coleta de doações. No distrito de Jaciguá, a Paróquia São João Batista disponibilizou o Salão Paroquial para as famílias desalojadas.

A Comunidade Sagrada Família, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Itaipava, mobilizou os fiéis para doarem rações para os cães e gatos das famílias atingidas.

“Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito de ser protegida. As doações devem ser entregues nos horários da Santa Missa ou até às 16 horas, de segunda à sexta-feira, na secretaria paroquial”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais.

Na Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim, os voluntários preparam centenas de marmitex e arrecadaram donativos que foram distribuídos com a ajuda de dois caminhões. As doações são para Pacotuba (distrito de Cachoeiro) e Mimoso do Sul.

Na cidade de Alegre, a Paróquia Nossa Senhora da Penha, reuniu e distribuiu 500 litros de água potável, 142 cestas básicas, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas (de criança e adulto), entre outros.

“São milhares de peças de roupas, cobertores, travesseiros, colchões, kits de café da manhã e lanche da tarde. Além disso, distribuímos mais de 200 marmitex e estamos servindo um almoço no Salão Paroquial”, afirmou o voluntário Jerle Joi.