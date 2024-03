Dupla é presa após furtar envelopes de depósito em Presidente Kennedy

Dois homens foram presos em flagrante após furtarem envelopes de depósito de uma agência bancária em Presidente Kennedy. O fato foi registrado na noite do último sábado (09).

Os homens chegaram ao banco pouco depois das 17h para realizar a ação criminosa, conhecida como “pescar envelopes”. Logo após retiraram os envelopes dos terminais de autoatendimento e saírem do banco, eles foram surpreendidos por policiais militares e agentes da Guarda Municipal.

A Polícia Militar foi informada que agentes da Polícia Federal (PF) estavam atrás de um veículo que seguia para Presidente Kennedy. Após a abordagem, a polícia constatou que a dupla havia furtado cerca de R$ 6 mil. Dentro do carro haviam mochilas com artefatos utilizados para o crime e documentos dos homens.

Os homens foram presos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado.

Segundo a Polícia Federal (PF), os homens pertencem a uma quadrilha do Rio de Janeiro que agia desde o ano passado no Sul do Espírito Santo. A corporação montou uma força-tarefa para identificar e prender os suspeitos. ⠀⠀

Além dos furtos deste fim de semana em Marataízes e em Presidente Kennedy, o grupo já teria cometido mais de dez outros furtos em agências da região.