Emoção e Adrenalina no Miss Ibitirama 2024

Aconteceu no último sábado (2), na praça Central de Ibitirama, o concurso Miss Ibitirama 2024 – Rainha das Cachoeiras. O concurso contou com uma média de vinte inscrições e apenas seis foram classificadas para a final.

O evento contou com cinco jurados renomados. Charles Souza, coordenador do Miss ES; Karla Rogge, coordenadora municipal do Miss Afonso Cláudio; Carol Pontes, coordenadora municipal do Miss Ibatiba; Talwana Lane, coordenadora municipal do Miss Iúna e Anna Beatriz representante do Miss Espírito Santo 2023.

Em meio a muita emoção e adrenalina, os jurados escolheram Samyla Barros para representar o município de Ibitirama pela primeira vez no concurso estadual. O segundo lugar ficou com Kyelle Anjos e o terceiro com Sabrina Gomes.

Além de Ibitirama, as cidades que já possuem representantes para concorrer no Miss Espírito Santo 2024 são: Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Piúma, Marataízes, Guarapari, Iúna, Ibatiba, Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Laranja da Terra, Rio Bananal, Jaguaré, Linhares, Serra, Anchieta, Alegre, Mimoso do Sul, Cariacica e Vila Velha.

O CONCURSO

O Miss Espírito Santo acontece anualmente no estado e tem a missão de escolher a mulher que irá representar o Estado no Miss Brasil.

O concurso é aberto para mulheres capixabas maiores de 18 anos e os critérios de avaliação são: comunicação, desenvoltura nas passarelas, simpatia, comportamento e beleza, naturalmente avaliada.

Além disso, para que o corpo de jurados tenha todas as ferramentas para escolher a melhor representante capixaba, as finalistas participarão de treinamentos e encontros oficiais.

A grande final é composta por desfile de biquíni, casual e gala, bem como de apresentações artísticas, culturais e a pergunta dos jurados que pode decidir o rumo das candidatas.

COORDENAÇÃO MUNICIPAL

Assim como Ibitirama, as demais cidades também podem sediar uma etapa municipal oficial do Miss Espírito Santo e garantir uma vaga anualmente no concurso estadual, basta entrar em contato com a equipe do Miss Espírito Santo pelo site: www.missespiritosanto.com.br ou pelo WhatsApp (27) 99927-1290.