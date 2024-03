Empresa de rochas está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro

A Magban, empresa de rochas ornamentais localizada em Cachoeiro de Itapemirim, está com vagas de emprego abertas para vários cargos. Há oportunidades para comprador, assistente de compras, assistente fiscal, analista de RH, ajudante de manutenção e motorista.

Para se candidatar a uma das vagas de emprego, os interessados devem acessar o site da empresa (www.magban.com). Em seguida, realizar o cadastro dos dados pessoais na aba “Trabalhe Conosco”. Outra opção é enviar o currículo para o seguinte e-mail: [email protected] .

Aqueles que optarem por enviar o currículo por e-mail devem ficar atentos a algumas orientações repassadas pela empresa.

Algumas dicas importantes:

No assunto do e-mail: Envie seu nome e a vaga que tem interesse.

Na mensagem do e-mail: faça um breve resumo sobre você como profissional

Seu arquivo de currículo: Deixe nomeado com o seu nome “Currículo_Nome_Sobrenome”.

A saber, o pátio industrial da Magban fica na rodovia Gumercindo Moura Nunes, no bairro Village.

Confira as vagas de emprego disponíveis:

COMPRADOR

PRINCIPAL ATIVIDADE

Assegurar o abastecimento dos insumos de produção e demais materiais utilizados pela empresa, dentro dos padrões estabelecidos de prazo, preço e qualidade dos produtos e serviços.

PERFIL

Formação Superior em áreas afins,

Domínio Pacote Office,

Experiência na área de compras de empresas industriais, preferencialmente setor de rochas,

CNH B.

ASSISTENTE DE COMPRAS

PRINCIPAL ATIVIDADE

Auxiliar o comprador em todo o processo de compras.

PERFIL

Formação superior ou andamento em áreas afins,

Conhecimento Pacote Office,

Experiência na área de compras,

CNH B

ASSISTENTE FISCAL

PRINCIPAL ATIVIDADE

Realizar escrituração fiscal de notas de serviços e produtos, apuração de impostos e conferência de tributação.

PERFIL

Formação Superior em Ciências Contábeis ou em andamento,

Conhecimento em legislação tributária Estatual e Federal,

Domínio Pacote Office,

Desejável experiência na administrativa para apoio nas operações da área fiscal.

ANALISTA DE RH

PRINCIPAL ATIVIDADE:

Recrutar e selecionar profissionais;

Desenvolver avaliação de desempenho;

Administrar relações de trabalho;

Promover ações de treinamento e desenvolvimento;

Definir políticas e procedimentos de gestão de pessoas;

Administrar clima organizacional;

Gerir plano de cargos e salários;

Planejar ações de qualidade de vida e assistência aos funcionários.

PERFIL

Nível Superior com especialização em Gestão de Pessoas ou em Andamento; CNH: B

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO

PRINCIPAL ATIVIDADE

Auxiliar na Execução nas tarefas de manutenção de máquinas e equipamentos

PERFIL

Experiência comprovada na Função

Ensino Fundamental Completo

MOTORISTA

PRINCIPAL ATIVIDADE

Executar transporte de materiais, insumos e outros, internamente ou fora da empresa.

PERFIL

CNH: E

Experiência comprovada na função

Ensino fundamental completo

Desejável: Curso de Cargas Indivisíveis, Curso de MOP, Curso de Operador de Retroescavadeira / Pá Carregadeira

OBS: Todas as vagas são disponíveis (mas, não exclusivamente) para PCD