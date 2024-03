Escola de Alegre promove visita técnica na Vila do Café

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Corrente, localizada no município de Alegre, que tem o selo Escola do Futuro, promoveu, na última terça-feira (05), uma visita técnica a Vila do Café, situada no mesmo município.

Ao longo do dia, os estudantes tiveram a oportunidade de entender de forma mais abrangente os princípios teóricos previamente estudados em sala de aula, relacionados ao desenvolvimento das plantas, a composição do solo e aos métodos de cultivo.

Segundo a professora de Agronegócio, Alixelhe Pacheco, a experiência não apenas complementou o aprendizado, mas também estimulou o interesse dos alunos pela matéria.

“O engajamento dos alunos durante a realização da aula prática e os comentários pós aula, já revelam o quanto a prática contribuiu de forma significativa para o aprendizado dos alunos e para a fixação dos conhecimentos teóricos”, relatou.

“A nossa aula prática foi incrível, pois conseguimos aprender e termos uma experiência que nunca tivemos. Pois com aulas práticas conseguimos entender o principal e aprender com mais facilidade”, concluiu o estudante, Endriw Neto Resende, da 3º Série do Ensino Médio.

Escola do Futuro

O Programa Escola do Futuro é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), que propõe o desenvolvimento da Cultura Digital por meio de metodologias inovadoras e o uso de tecnologias educacionais no cotidiano escolar.

A Escola do Futuro está inserida num conjunto de ações implementadas pela Sedu para a oferta de uma educação mais atual, integral e inovadora, alinhadas à legislação educacional vigente e com a garantia do pleno desenvolvimento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e do Currículo do Espírito Santo na Rede Pública Estadual de Ensino.

Um dos principais objetivos do Programa Escola do Futuro é colaborar para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais.