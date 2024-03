Idoso é assaltado e jogado no chão por criminoso em Brejetuba

A Polícia Militar (PM), foi acionada após um idoso ser assaltado por criminosos na última sexta-feira (8), na localidade de Córrego do Café, zona rural de Brejetuba.

Segundo a PM, a vítima, de 72 anos, relatou aos militares que estava no quintal de sua residência em uma fazenda, quando passou três motocicletas, com apenas os pilotos. Não soube informar características das motos nem dos suspeitos.

Ainda, segundo a vítima, em dado momento, uma das motocicletas retornou na sua direção e o piloto de uma das motos desceu e sacou um revólver. Além disso, o suspeito falou que queria a arma de fogo da vítima. Assustada, a vítima informou que não possuía arma de fogo.

No entanto, o suspeito agarrou a vítima e adentrou com ele na residência, jogou ao chão e novamente afirmou que queria o revólver. Nesse momento, a vítima retirou do bolso uma quantia de R$ 600,00 e ofereceu ao ladrão, e afirmou que não tinha nenhuma arma.

Contudo, o criminoso fugiu levando o dinheiro e o aparelho celular da vítima, um Xiaomi Redmi 10A de cor cinza. A Polícia Militar realizou patrulhamento, contudo os suspeitos não foram encontrados.

Polícia Militar detêm homem após desacatar policiais em Iúna

A Polícia Militar (PM), deteve um homem após desacatar policiais na noite do último sábado (9), no bairro Quilombo, em Iúna.

Os militares foram até a residência e constatou que estava tendo uma discussão calorosa e que os ânimos estavam exaltados. Após o chamado, a mulher atendeu a porta juntamente com seu companheiro, de 24 anos.

Durante uma conversa com a Polícia Militar, o companheiro começou a se exaltar dizendo que não devia nada para polícia e que ninguém a chamou polícia.

Portanto, a Polícia Militar conduziu o homem para atendimento médico e posteriormente até a sede da 2ª Companhia para lavratura pelo crime de resistência. O policial que durante imobilização sofreu uma lesão em dedo anelar esquerdo.