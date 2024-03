Irupi: reunião debate início das obras da Rodovia ES-379

Aconteceu na noite da última quarta-feira (13), reunião pública realizada pela Empresa A. Madeira, em parceria com o DER-ES, na Câmara de Irupi.

O objetivo do encontro foi anunciar o início das obras e esclarecer os procedimentos de desapropriação das áreas afetadas pelas obras de reabilitação e implantação da Rodovia ES-379, no trecho que compreende a entrada da BR-262 em Irupi até a entrada da ES-185 em Iúna, incluindo a variante 01 (Trecho Santa Cruz). Essa rodovia está sob jurisdição da Superintendência Executiva Regional II do DER-ES.

Foram abordadas as dúvidas apresentadas pelos proprietários presentes, com o intuito de esclarecer sobre os processos de desapropriação e seus trâmites legais. O evento contou com a participação de diversas autoridades do município, além da presença significativa da população.