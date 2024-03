Jojo Todynho se explica após publicar foto segurando fuzil

Jojo Todynho usou suas redes sociais nesta segunda-feira (11), para responder às críticas que recebeu na internet recentemente. Aliás, a cantora e influenciadora publicou uma foto no último sábado, 9, em que aparece segurando um fuzil – e foi alvo de vários comentários negativos.

Segundo ela, no entanto, o registro foi feito em um curso sobre armas de fogo, como parte de sua preparação para se tornar delegada. “Aliás, em um botão lá no Instagram, para deixar de seguir”, tdefendeu. “Portanto, eu vou fazer todos os cursos táticos possíveis que eu puder fazer, para aprimorar e acrescentar na minha vida. Você gostando ou não gostando.”

“Aliás, eu postei a foto e sabia que ia dar polêmica”, afirmou Jojo, que também está cursando Direito. “Portanto, se eu tenho um objetivo, eu tenho que começar a me preparar. Existem cursos, e a gente vai começar a fazer (…). “Em suma, se você pega um TAF (Teste de Aptidão Física), não está crua e abobalhada”, ressaltou.

Jojo Todynho e suas polêmicas

Entretanto, essa não é a primeira polêmica envolvendo a cantora neste mês de março. Contudo, no início do mês, circularam boatos de que ela teria sido convidada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser vereadora nas eleições municipais. Aliás, Jojo já havia negado os rumores e, desta vez, defendeu que não se trata de política ou apologia às armas de fogo.

“Seria apologia se eu estivesse dançando com a arma na mão igual vocês veem em baile de comunidade, que fui muito”, declarou. “Um curso é apologia? Vão combater a criminalidade com flores? Não tem nada a ver com política”.

