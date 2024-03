Kate Middleton reconhece que 1ª foto divulgada após cirurgia foi editada

Kate Middleton, a Princesa de Gales, reconheceu nesta segunda-feira, 11, que uma foto que postou tinha sido editada e pediu desculpa pela “confusão” que a imagem possa ter gerado. A foto, divulgada no domingo, foi a primeira postagem da princesa desde a sua cirurgia abdominal há quase dois meses. A ausência de Kate da vida pública tem gerado diversas especulações sobre o seu real estado de saúde.

“Como muitos fotógrafos amadores, às vezes eu experimento com edição. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão causada pela fotografia familiar que compartilhamos ontem. Espero que todos que estavam celebrando tenham tido um Feliz Dia das Mães”, publicou Kate no X.

A foto foi removida pela Associated Press e outras agências de notícias por suspeita de manipulação. A imagem, creditada ao seu marido, William, Príncipe de Gales e herdeiro do trono, teria sido tirada mais cedo na semana em Windsor. Kate está em uma cadeira cercada por seus três filhos. “Obrigada por seus votos gentis e apoio contínuo nos últimos dois meses”, disse Kate nas redes sociais. “Desejo a todos um Feliz Dia das Mães.”

A AP inicialmente publicou a foto, que foi divulgada pelo Palácio de Kensington. No entanto, a agência posteriormente retirou a imagem porque havia a suspeita de que a imagem havia sido manipulada de uma maneira que não estava de acordo com os padrões fotográficos da AP. A foto mostra uma inconsistência no alinhamento da mão esquerda da princesa Charlotte.

A divulgação da foto aconteceu após semanas de fofocas nas redes sociais sobre a saúde de Kate desde que ela deixou o hospital em 29 de janeiro, após uma estadia de quase duas semanas para uma cirurgia planejada. Ela não havia sido vista publicamente desde o Natal. A família real tem sido alvo de mais escrutínio do que o habitual nas últimas semanas, porque tanto Kate quanto o Rei Carlos III não podem realizar seus deveres públicos habituais devido a problemas de saúde.

Os funcionários reais dizem que Charles está passando por tratamento para uma forma não especificada de câncer, que foi descoberta durante procedimentos para uma próstata aumentada. O monarca cancelou todos os seus compromissos públicos enquanto recebe tratamento, embora tenha sido fotografado indo à igreja e se encontrando privadamente com autoridades governamentais e dignitários.

Cronograma

Kate, 42 anos, passou por cirurgia em 16 de janeiro e sua condição e o motivo da cirurgia não foram revelados, embora o Palácio de Kensington, o príncipe William e o escritório de Kate tenham dito que não estava relacionada ao câncer. Embora o palácio tenha inicialmente dito que só forneceria atualizações significativas e que ela não voltaria aos deveres reais antes da Páscoa – 31 de março deste ano -, ele seguiu com um comunicado no mês passado, em meio aos rumores e teorias da conspiração, dizendo que ela estava indo bem e reiterando sua declaração anterior.

“O Palácio de Kensington deixou claro em janeiro os cronogramas de recuperação da princesa e só forneceríamos atualizações significativas”, disse o palácio em 29 de fevereiro. “Essa orientação permanece.” Na época, auxiliares reais disseram ao jornal The Sun: “Vimos a loucura das redes sociais e isso não vai mudar nossa estratégia. Há muito nas redes sociais, mas a princesa tem direito à privacidade e pede ao público que respeite isso.”

Mais questões foram levantadas na semana passada quando o exército britânico pareceu se adiantar ao anunciar que Kate compareceria a uma cerimônia Trooping the Color em junho, aparentemente sem consultar autoridades do palácio. A aparição teria sido seu primeiro dever oficial importante desde a cirurgia, mas o Palácio de Kensington não confirmou nenhum evento público agendado para Kate.

Cabe aos funcionários do palácio, não aos departamentos do governo, anunciar e confirmar a presença dos membros da realeza em eventos. O exército posteriormente removeu a referência à presença dela. A mídia britânica relatou que o exército não buscou aprovação do Palácio de Kensington antes de divulgar detalhes sobre a aparência de Kate em junho, e anunciou o evento com base na expectativa de que Kate, em seu papel de Coronel dos Irish Guards, inspecionaria as tropas este ano na cerimônia militar anual. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)

Estadao Conteudo