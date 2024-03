Libertadores 2024: veja tabela, datas, horários e onde assistir aos jogos

A Conmebol revelou nesta terça-feira (19) as datas e os horários dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. Na segunda, em Luque, a entidade promoveu o sorteio que definiu as chaves dessa etapa da competição continental.

Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG e Grêmio são os representantes do Brasil na Libertadores. Confira quando os times vão atuar e qual emissora fará a transmissão de cada duelo.

1ª rodada

Terça-feira (02/04)

19h – Millonarios x Flamengo – ESPN e Star+

21h – The Strongest x Grêmio – Paramount

Quarta-feira (03/04)

19h – Botafogo x Junior – ESPN e Star+

21h30 – San Lorenzo x Palmeiras – Globo, ESPN e Star+

21h30 – Alianza Lima x Fluminense – Globo e Paramount+

Quinta-feira (04/04)

19h – Caracas x Atlético-MG – ESPN e Star+

21h – Talleres x São Paulo – Paramount+

2ª rodada

Terça-feira (09/04)

19h – Grêmio x Huachipato – Paramount+

21h – Fluminense x Colo-Colo – Paramount+

Quarta-feira (10/04)

19h – Atlético-MG x Rosario Central – ESPN e Star+

21h30 – São Paulo x Cobresal – Globo, ESPN e Star+

21h30 – Flamengo x Palestino – Globo e Paramount+

Quinta-feira (11/04)

19h – LDU x Botafogo – ESPN e Star+

21h – Palmeiras x Liverpool – ESPN e Star+

3ª rodada

Terça-feira (23/04)

19h – Estudiantes x Grêmio – ESPN e Star+

21h – Atlético-MG x Peñarol – Paramount+

Quarta-feira (24/04)

19h – Botafogo x Universitario – ESPN e Star+

21h30 – Independiente del Valle x Palmeiras – Globo, ESPN e Star+

21h30 – Bolívar x Flamengo – Globo e Paramount+

Quinta-feira (25/04)

19h – Cerro Porteño x Fluminense – Paramount+

21h – Barcelona x São Paulo – ESPN e Star+

4ª rodada

07/05 (terça-feira)

19h – Rosario Central x Atlético-MG – Paramount+

21h – Palestino x Flamengo – ESPN e Star+

08/05 (quarta-feira)

19h – Huachipato x Grêmio – ESPN e Star+

21h30 – Cobresal x São Paulo – Globo e Paramount+

21h30 – Botafogo x LDU – Globo, ESPN e Star+

09/05 (quinta-feira)

19h – Liverpool x Palmeiras – Paramount+

21h – Colo-Colo x Fluminense – ESPN e Star+

5ª rodada

14/05 (terça-feira)

19h – Peñarol x Atlético-MG – ESPN e Star+

15/05 (quarta-feira)

19h – Grêmio x Estudiantes – Paramount+

21h30 – Palmeiras x Independiente del Valle – Globo, ESPN e Star+

21h30 – Flamengo x Bolívar – Globo e Paramount+

16/05 (quinta-feira)

21h – Fluminense x Cerro Porteño – ESPN e Star+

21h – São Paulo x Barcelona – ESPN e Star+

23h – Universitario x Botafogo – Paramount+

6ª rodada

28/05 (terça-feira)

19h – Atlético-MG x Caracas – Paramount+

19h – Junior x Botafogo – ESPN e Star+

21h – Flamengo x Millonarios – ESPN e Star+

29/05 (quarta-feira)

19h – Grêmio x The Strongest – ESPN e Star+

21h30 – São Paulo x Talleres – Globo e Paramount+

21h30 – Fluminense x Alianza Lima – Globo, ESPN e Star+

30/05 (quinta-feira)

19h – Palmeiras x San Lorenzo – Paramount+

Estadao Conteudo

