Luana Piovani revela que teve água cortada por problema com banco; entenda

Luana Piovani usou suas redes sociais para compartilhar detalhes de uma situação delicada pela qual está passando. Nesta terça-feira (12), a atriz explicou que teve a água de sua casa cortada e que não consegue pagar as compras de supermercado por causa de um problema envolvendo seu banco, o Millennium BCP.

“Estou com um compromisso, gente me esperando em casa, vim no supermercado e essa bomba de banco não funciona. Vou marcar de novo aqui o Millennium … Bom, o meu cartão de crédito não passa, não consigo passar com o MB WAY, que aqui seria o débito”, disse.

Luana Piovani ainda revelou que por não conseguir pagar por suas compras, teve que deixar as sacolas no supermercado. “Deixei minhas compras no supermercado, vou ter que ir amanhã pessoalmente de novo pela terceira vez ao banco para saber o que está acontecendo que não consigo acessar meu dinheiro.”

A atriz explicou que a água de sua casa foi cortada por um erro da instituição que fez com que o débito direto não funcionasse. Confira o desabafo de Luana aqui .

Luana Piovani e o BBB

A atriz, após a expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24, se posicionou sobre o assunto e publicou um elogio a Davi e relembrou uma fala da cantora durante o Sincerão do programa. Aliás, Wanessa foi desclassificada após acusação de agressão ao brother.

No entanto, o comentário se refere a um Sincerão em que Wanessa escolheu o motorista de aplicativo como alguém que “joga sujo” e criticou o hábito do brother em falar “psiu”. Aliás, segundo a cantora, a expressão é um desrespeito contra mulheres.

Aliás, Luana já criticou a cantora diversas vezes em postagens nas redes sociais, principalmente em relação ao namoro de Wanessa com Dado Dolabella. Contudo, Luana namorou o ator entre 2006 e 2008. O fim do relacionamento veio após denúncias de agressão e violência doméstica.

Em fevereiro, Dado chegou a classificar o comportamento da atriz como “doentio”. “Uma pena que só busquem as coisas do passado, coisas que aconteceram há quase duas décadas e que, em sua maioria, quando aparecem, são fake news. São movimentos para gerar polêmica por oportunismo de quem busca cliques e likes”, afirmou, em entrevista ao O Globo.

Em 2022, Wanessa assumiu publicamente o relacionamento com o ator. Os dois chegaram a namorar no início dos anos 2000 e o término chocou os fãs do casal dois anos depois.

Estadao Conteudo