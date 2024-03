Lutador de MMA é morto a tiros enquanto trabalhava em oficina

O empresário e lutador de MMA Paulo Henrique Rodrigues foi morto a tiros na tarde de terça-feira (12), dentro da própria oficina, que fica na Vila Canaã, em Goiânia, região conhecida por estabelecimentos de revenda de peças automotivas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h30. Ao chegar ao local, a corporação constatou que ele já estava sem vida. Posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

A Polícia Civil de Goiás está responsável sobre a investigação. Procurado, o órgão não foi localizado. A reportagem permanece à disposição para posicionamento.

Estadao Conteudo

