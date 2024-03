Mês das mulheres: Polícia Militar dá dicas de segurança no trânsito

Muitas mulheres precisam se deslocar de um lugar para o outro. Ainda mais se for para um local distante, como: supermercado, salão de beleza, igreja ou até mesmo para o trabalho.

E no trânsito, os criminosos aproveitam o momento de descuido das mulheres – seja falando ao celular ou com a bolsa em cima do banco do carona – para praticar crimes.

E para que a frustração não aconteça, a Polícia Militar dá dicas valiosas para a segurança das mulheres no trânsito.

Confira as dicas para segurança das mulheres no trânsito

Atenção na direção do veículo

Não só as mulheres, mas todos que estão no volante precisam ter atenção redobrada no trânsito. Isso evita que acidentes leves e de maior gravidade aconteçam.

Evite andar com os vidros abaixados

Manter os vidros do carro levantados ao parar no sinal é essencial para um cuidado maior, principalmente a noite.

Vidros escuros

Coloque películas escuras no vidro do carro. Assim, os criminosos tenham dificuldade para ter acesso na visual dos objetos no interior do veículo.

Evite bolsas no banco

Deixar bolsas no banco do carona acaba facilitando o trabalho dos criminosos, ainda mais se o vidro estiver abaixado.

Evite realizar viagens sozinha

Ao fazer uma viajem loga ou curta, leve sempre alguém com você. Seja o namorado, o filho, a mãe ou o pai.

Evite estacionar o carro em locais escuros

Não estacione o veículo em ruas escuras. Os criminosos preferem locais sem iluminação para a facilidade do crime.

Não use o celular no banco do carona

Caso ande no carona, evite usar o celular durante o percurso. Pode acontecer de você estar distraída mexendo no aparelho telefônico e não perceber a aproximação dos criminosos.

Confira as ruas antes de sair da garagem

Ao sair da garagem com o carro, verifique antes se não tem ninguém suspeito na rua. Caso perceba um suspeito, entre novamente para a garagem e acione o 190. E se possível, antes de chegar, peça alguém para verificar a rua. Avise o porteiro do prédio ou o vizinho que vc está chegando em casa.