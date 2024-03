Motorista foge após se envolver em acidente com moto em Cachoeiro

Uma motociclista ficou ferida em um acidente na Avenida Aristides Campos, no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (12).

A PM informou que o motorista do carro de passeio fugiu do local após o acidente. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A polícia não foi informou o estado de saúde da vítima.

No entanto, a Polícia foi informada pela vítima, que seguia de moto na avenida, quando o motorista de um carro, que seguia no mesmo sentido, fez uma conversão proibida, retornando no sentido contrário.

Contudo, a Polícia Civil informou que nos acidentes em que não há vítimas fatais e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal.

Além disso, a Polícia Civil orienta ainda que a vítima a dirigir-se à delegacia para registrar uma representação contra o autor, como uma das provas.

Cachoeiro: julgado, no dia 26, o assassino confesso de Roseli Valiati

O Tribunal de Júri da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim divulgou a pauta dos processos para julgamento em 2024. Um deles é o do assassino confesso da vendedora Roseli Valiati Farias, morto com um tiro na cabeça no dia 17 de outubro de 2021.

Portanto, o julgamento será no dia 26 de março, às 9h, no salão nobre do Fórum Desembargador Horta de Araújo, em Cachoeiro, e aberto ao público.

O pecuarista Alexandre Vaz Nunes está preso desde o dia 20 de outubro de 2021. Ele confessou que matou e enterrou o corpo de Roseli. O crime chocou a cidade pela crueldade.