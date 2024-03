Mulheres são detidas com drogas após tentarem fugir da PM em Mimoso

Três mulheres foram detidas em Mimoso, após tentarem fugir dos policiais no distrito de Ponte do Itabapoana, na última segunda-feira (18).

Segundo a PM, a equipe recebeu a informação de que quatro suspeitos estariam realizando tráfico de drogas em uma residência.

Diante da informação, os militares intensificaram o patrulhamento no local e encontraram a possível residência. Lá, os policiais localizaram três mulheres realizando o tráfico que, quando viram a viatura da PM, correram para o interior da casa.

No entanto, uma das mulheres detidas em Mimoso, tentou dispensar uma sacola contendo várias quantiades de drogas, porém, os policiais localizaram. Os militares encontraram 181 pedras de crack, seis papelotes de cocaína, oito buchas de maconha, um pino de cocaína e R$ 207,00 reais em espécie.

Diante de tais fatos, a Polícia Militar prosseguiu com as três mulheres e entregaram elas na 7°Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram entregues o material à autoridade competente.

Tráfico de drogas

No Brasil, é importante que se diga logo, assim como não há na lei, não existe previsão normativa ou construção jurisprudencial sobre a partir de quantos gramas é tráfico.

O legislador brasileiro, em vez disso, adotou o sistema do reconhecimento judicial ou policial, cabendo ao juiz ou à autoridade policial analisar cada caso concreto e decidir se a droga apreendida era para destinação pessoal ou para tráfico (Gomes, 2013, p. 147).

A autoridade judicial ou policial deverá, então, se debruçar sobre os critérios estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para decidir se a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal ou tráfico de drogas.

Fonte: Jusbrasil

