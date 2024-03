Nicolas Prattes encerra contratado fixo com a Rede Globo após nove anos

Após nove anos, Nicolas Prattes não tem mais contrato exclusivo com a Rede Globo. O ator estrelou Fuzuê e não renovou o vínculo com a emissora após a exibição da última novela das sete.

Seguindo o novo padrão da Globo e o posicionamento adotado por colegas de trabalho, agora ele conta com vínculo apenas por obra, seja em séries ou novelas, podendo atuar em produções fora da emissora.

Em ascensão nos últimos anos, Prattes teve seu primeiro papel de destaque na Globo em 2015, quando estrelou em Malhação: Seu Lugar no Mundo. Em seguida, ele também participou de Rock Story, em 2017.

O ator também já participou de Todas as Flores, que teve o último capítulo exibido em 1° de junho, apenas dois meses antes de Fuzuê entrar na grade da emissora.

Recentemente Nicolas Prattes assumiu namoro com a apresentadora Sabrina Sato. Os dois foram vistos em viagens românticas e confirmaram que estão juntos pelas redes sociais.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.