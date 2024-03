Novas tecnologias para a produção de peixes

O Inova Capixaba – Agricultura in Foco, realizado na última emana em Muniz Freire, região do Caparaó, reuniu pesquisadores do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (CPID), que apresentaram soluções e inovações tecnológicas para o público.

A pesquisadora, Ana Barização, explicou que a presença do Centro de Pesquisa no Fórum foi a oportunidade de abrir um diálogo, diante da necessidade dos produtores e assim buscar soluções por meio de estudos e da tecnologia.

“Estamos representando o Lacar, um dos sete laboratórios que o CPID possui. Apresentamos uma de nossas linhas de pesquisa, que é a produção e aplicação da microalga. Além disso, dialogamos com os produtores e identificamos o que realmente eles precisam para podermos dar o suporte necessário”, afirma a pesquisadora.

Realização e apoio

A Feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que terá como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

Assista a entrevista completa!