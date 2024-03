Oportunidade de qualificação profissional em Alegre

A prefeitura de Alegre, em parceria com Senac e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), está oferecendo a oportunidade de qualificação profissional por meio da unidade móvel SMARTLAB do SENAC, com cursos gratuitos.

Os cursos disponíveis são: Informática para Jovens, Montagem e Manutenção de Notebooks e Criação de Websites.

A documentação necessária para inscrição é CPF; Documento de Identificação com foto (RG ou Carteira de Trabalho) e Comprovante de Escolaridade.

É importante ressaltar que todos os documentos são obrigatórios para comprovar que você atende aos pré-requisitos de idade e escolaridade de cada curso. Menores de idade devem comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Para se inscrever, os interessados devem procurar a Sala do Empreendedor de Alegre – Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na rua Dr. Chacon, 212, centro. As inscrições vão até o dia 9 de março.

Informações podem ser obtidas pelos contatos: (28) 99918-3451 ou (28) 99995-8514.