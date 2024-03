Pacotuba: mais de 60 famílias estão fora de casa após chuva forte

A chuva intensa que atingiu o Sul do Espírito Santo na noite da última sexta-feira (21), alagou as ruas e invadiu casas no distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Defesa Civil, 64 famílias foram atingidas, sendo 54 crianças, 24 idosos e 7 pessoas com deficiência. Dessas 64 famílias, 37 estão alojadas com amigos e parentes. Já, outras 27 estão mantidas em abrigo público.

Leia também: Grande perigo: Instituto mantém alerta vermelho para o Sul do ES

No distrito de Coutinho, 19 famílias foram atingidas e 6 precisam de abrigo público. Dessas, 13 estão alojadas com amigos e familiares.

O coordenador da Defesa Civil, Inácio Daróz, disse que, neste momento, rio Itapemirim está com 3 metros. Muitas famílias não conseguiram retirar os materiais e perderam na enchente.

Segundo Daróz, a equipe vai continuar monitoramento o nível do rio e a água no distrito até que abaixe.