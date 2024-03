Pai de Neymar nega ajuda na fiança de Daniel Alves; confira

Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, se pronunciou após ter novamente seu nome envolvido ao caso de Daniel Alves. O empresário negou efetuar o pagamento da fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões).

Nesta quarta-feira (20), a Justiça da Espanha concedeu liberdade provisória ao ex-jogador, contanto que fosse pago uma quantia de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões), para sua liberdade. Mesmo assim, Daniel Alves não poderia sair da Espanha e teria que entregar os passaportes em seu nome.

Contudo, jornais espanhóis divulgaram que o pai de Neymar ajudaria na pena de Daniel Alves, mais uma vez. Aliás, Neymar pai, por sua vez, soltou uma nota oficial em seu Instagram, falando sobre toda essa repercussão com seu nome envolvido.

Nota oficial

“Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais. Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura”, ressaltou o pai de Neymar.

O empresário ainda frisou no final da nota que: “Para nós, para minha família, o assunto terminou. AGORA PONTO FINAL!”.