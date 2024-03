Quem é o favorito a ganhar o ‘BBB 24’, segundo as casas de apostas

Quem é o favorito para ganhar o BBB 24? Aliás, essa é a pergunta que muitos espectadores fazem na reta final do programa, com 12 participantes disputando o prêmio milionário. No entanto, segundo sites de apostas, a resposta é Davi – seguido por Isabelle e Matteus.

Portanto, em levantamento* feito em três das principais empresas que realizam este tipo de serviço para o Big Brother Brasil, SportingBet, Betano e Bet365, os valores são muito semelhantes para o caso de os três participantes serem campeões.

Aliás, Davi tem uma odd de cerca de 1,35, Isabelle 3,50 e Matteus entre 6,00 e 7,00. O número remete à quantidade de dinheiro que seria recebido em caso de acerto para cada real apostado. No entanto, para um gasto de R$ 100, por exemplo, o apostador receberia R$ 135, R$ 350 ou R$ 600 a R$ 700. Em suma, no caso de um erro, porém, todo o dinheiro é perdido.

Contudo, em relação aos outros participantes, os valores são mais altos justamente pelas chances consideradas remotas para vencerem o programa. Aliás, em todos os casos, Lucas Henrique, o “Buda”, ocupa a última posição. No entanto, recentemente, ele flertou com outra participante, mesmo sendo casado, o que gerou o “término” do relacionamento por parte de sua mulher fora da casa.

Afinal, quem é o favorito para ganhar o BBB 24?

Portanto, essa a pergunta que tem gerado muitos apostas Brasil afora. Portanto, confira:

Valor das apostas do BBB 24 no SportingBet:

– 1.36 – Davi

– 3.50 – Isabelle

– 6.00 – Matteus

– 15.00 – Beatriz

– 15.00 – Fernanda

– 21.00 – Giovanna Pitel

– 41.00 – Giovanna Lima

– 41.00 – MC Bin Laden

– 44.00 – Alane

– 51.00 – Leidy Elin

– 61.00 – Raquele

– 81.00 – Lucas Henrique

Valor das apostas do BBB 24 no Betano:

– 1.35 – Davi

– 3.50 – Isabelle

– 6.00 – Matteus

– 13.00 – Beatriz

– 18.00 – Fernanda

– 20.00 – Pitel

– 25.00 – Alane

– 50.00 – MC Bin Laden

Giovanna Lima

Leidy Elin

Raquele

Lucas Henrique

Valor das apostas do BBB 24 no Bet365:

– 1.36 – Davi

– 3.75 – Isabelle

– 7.00 – Matteus

– 17.00 – Fernanda

– 17.00 – Beatriz

– 26.00 – Pitel

– 67.00 – Alane

Giovanna

MC Bin Laden

Leidy Elen

– 81.00 – Raquele

– 101.00 – Lucas Henrique

* Dados colhidos por volta das 16h do dia 17 de março de 2024.

Estadao Conteudo