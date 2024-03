R$ 8,3 milhões para cobertura do Parque de Exposições de Alegre

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, assinou nessa sexta-feira (16), a Ordem de Serviço para início das obras de cobertura do Parque de Exposições Geraldo Santos.

O recurso destinado para as obras do Parque de Exposições é aproximadamente de R$ 8,3 milhões, são originários de emenda parlamentar do deputado federal Evair de Melo (PP). As obras serão entregues até o dia 25 de abril.

Leia Também: “Nosso estado é forte para a Piscicultura”, afirma a zootecnista do Incaper

Na assinatura, também foi autorizado o início das obras de cobertura da Feira da Agricultura Familiar, no valor de R$ 2,5 milhões, emenda destinada pela ex-deputada Federal Soraya Manato.