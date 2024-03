Restaurante de frutos do mar abre vagas de emprego em Cachoeiro

O Katatas Gourmet, restaurante de Cachoeiro de Itapemirim especializado em frutos do mar, está com vagas de emprego abertas. A empresa divulgou um processo seletivo aberto para contratação de novos colaboradores. Há oportunidades para garçom, caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e cozinheiro subchefe.

Os interessados devem cadastrar o currículo pelo site: https://katatasgourmet.vagas.solides.com.br/

Além do salário, a empresa oferece benefícios como assistência odontológica, bonificação por assiduidade, convênio com Farmácia, refeitório, seguro de vida e vale transporte.

O restaurante está localizado na avenida Beira Rio, Nº 496, Guandu, próximo ao trevo da Ilha da Luz.

