Rio Branco VN recebe Desportiva pelas quartas de final do Capixabão

Rio Branco VN se classificou para as quartas de final do Campeonato Capixaba, passando em 6° lugar nos pontos corridos, com 10 pontos conquistados durante a primeira fase do estadual.

Contudo, um resultado surpreendente, visto que, o time de Venda Nova brigou com Estrela do Norte e Serra até a ultima rodada, para escapar da Série B do Capixabão. Contudo, agora enfrenta a equipe da Desportiva, pela vaga na grande semifinal do Campeonato Estadual.

Todavia, a Desportiva, por sua vez, fez um ótimo campeonato. Não sofreu riscos de rebaixamento, e se manteve entre as cabeças durante todo Capixabão. Todavia, não teve muitas chances de “sonhar” com a primeira colocação. Uma vez que o Rio Branco AC, seu rival, sobrou na liderança durante praticamente toda etapa de pontos corridos.

Confronto entre Rio Branco VN e Desportiva

O jogo será realizado neste domingo (10), às 15h30, em partida válida pelas quartas de final do Capixabão 2024. A partida, acontece no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, casa do Rio Branco VN.

Já a volta, acontece no Estádio Engenheiro Alencar Araripe, com mando da Associação Desportiva Ferroviária. O vencedor deste confronto, enfrenta o vencedor do jogo entre Vitória FC e Real Noroeste.