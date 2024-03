“Seguir em frente e começar de novo”, diz gerente de mercados em Mimoso

O Sul do Espírito Santo vive um cenário de guerra provocado pelas fortes chuvas dos últimos dias. Em Mimoso do Sul, comerciantes e moradores perderam tudo que tinham. Até o momento, 19 pessoas morreram por consequência do temporal. Duas foram registradas em Apiacá.

O gerente de dois supermercados, Alexsandro Antônio Saluci, de 33 anos, explicou como reagiu ao saber que o município havia sido atingido pelas fortes chuvas. “Sexta-feira foi um dia normal de trabalho. Fechamos a loja no horário normal e no decorrer da noite, por volta das 22h40, eu voltei para Mimoso. Tiramos os carrinhos de compra do estacionamento e colocamos no segundo andar. Achávamos que a água não iria tomar essa proporção toda. Foi muito rápido, não deu tempo de tirar as coisas”, relatou.

Além disso, Alexsandro disse que a loja foi completamente destruída pela água e que não deu tempo de salvar nada. “Perdemos tudo! Perdemos materiais eletrônicos usados na loja, perdemos materiais cereias, tudo que molhou nós perdemos. Mesmo que não estragou a embalagem, conseguimos usar algumas para fazer doação. Não tem como vender, pois o código de barra foi danificado”, conta.

Agora, Alexsandro pretende seguir a vida e recomeçar tudo do zero. “Agora tenho que contabilizar os prejuízos e começar tudo de novo. Não podemos parar, a vida continua”.