Smart Lab leva oportunidades de qualificação em Alegre

Iniciaram na última terça-feira (12), em Alegre, as aulas de Criação de Web Sites, Informática para Jovens e Montagem e Manutenção de Notebooks, oferecidos na unidade Smart Lab, em parceria com o Programa Qualificar-ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

A Unidade Móvel do Laboratório Inteligente da Carreta da Tecnologia do Senac-ES fica em Alegre até o fim de abril, na Praça da Antiga Estação Ferroviária. Ao todo, foram 60 vagas e as inscrições, que tiveram início em 24 de fevereiro, se encerram no último dia 4.

Parceria entre Prefeitura e Secti

Na próxima quinta-feira (14), às 19h, na abertura dos cursos, será celebrada e haverá a assinatura de cooperação técnica entre Prefeitura e Secti, para a implantação de um Escritório de Dados, que proporcionará oportunidades diversas, na área de Tecnologia, Educação, Inovação e outros segmentos.

Vale frisar que um escritório de dados públicos é onde se pode armazenar, combinar, relacionar e fazer o gerenciamento de informações públicas, visando o desenvolvimento de trabalhos, ações e Políticas Públicas, fundamentadas em evidências informativas, de forma estratégica, legal e transparente

O prefeito Nirrô Emerick, aposta no potencial transformador da educação e da qualificação profissional, tanto para os indivíduos quanto para o futuro de toda a cidade.

“A Qualificação Profissional é o aperfeiçoamento das aptidões e do conhecimento do trabalhador, mas não só isso. A bagagem de experiências que se acumula ao longo do desenvolvimento pessoal determina o futuro. A própria permanência no mercado de trabalho, depende da qualificação contínua. A evolução de um profissional nos dias tecnológicos de hoje, não acontece sem qualificação e qualificação não acontece sem oportunidades”, comentou Nirrô.

“Com base nesse raciocínio, gerar oportunidades de qualificação e estimular a evolução contínua do conhecimento tem se tornado uma das principais frentes para o desenvolvimento da cidade, que já tem a vocação para o avanço tecnológico e para a inovação, que farão de Alegre uma referência para todo o Estado”, concluiu.

Parceria entre Estado e Senac

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destaca que a parceria é extremamente significativa e reforça o compromisso com a qualificação profissional e o desenvolvimento socioeconômico.

“A amplitude dessa colaboração é notável, atingindo diversos municípios capixabas e abrindo portas para o aprimoramento nas áreas como a Tecnologia da Informação. A presença das unidades móveis do Senac democratiza o acesso ao conhecimento de ponta”, pontuou.

A parceria entre o Governo do Estado e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para a contratação de Unidade Smart Móvel foi anunciada em janeiro deste ano.

O objetivo, segundo o Secretário Bruno Lamas é promover cursos de capacitação profissional em setores como a Tecnologia da Informação em todas as regiões capixabas. O investimento é de R$ 500 mil. Serão ofertadas ao todo 455 vagas para os cursos em parceria com Programa Qualifica ES.

Conheça a carreta Smart Lab

A carreta tem mais de 15 metros de comprimento e está voltada para área de Tecnologia. Com 4,20m de altura e 2,6m de largura, com mais um avanço lateral automatizado de 2,5m, tendo internamente 62 metros quadrados.

A Smart Lab conta com recursos de alta tecnologia para ampliar o atendimento da instituição em todo o Espírito Santo.

O espaço foi equipado com TV tela plana, lousa digital, projetor, impressora 3D, óculos de realidade virtual, notebooks, mesas digitalizadoras, câmeras fotográficas, drones, entre outros.

Mais informações

Informações podem ser obtidas pelos sites: www.qualificar.es.gov.br e www.secti.es.gov