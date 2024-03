URGENTE: Rodovia ES 177 está parcialmente interditada

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou nesta terça-feira (26) que, devido ao risco de deslizamento de massa, a rodovia ES 177, que liga Mimoso do Sul ao município de Muqui, está parcialmente interditada. Somente veículos de ajuda humanitária estão autorizados a trafegar pela via.

O órgão também comunicou que a ponte sobre o Rio Muqui do Sul, na ES 297, no km 45, somente a 4 km da BR-101, continua com interdição total.

Como rota alternativa, o órgão sugere que o usuário, que vai de Cachoeiro a Alegre, deve trafegar pela BR-482, e de Alegre a São José do Calçado e Bom Jesus do Norte, pelas rodovias ES 181 e ES 484.

Além disso, há duas interdições totais na ES 297, sendo em Apiacá e Bom Jesus do Norte. Este último, no km 7, devido à elevação do nível do rio Itabapoana na comunidade de José Carlos (Iuru), que transbordou e tomou a pista.

O órgão alerta para as opções de passagem e que tenham muita atenção, sempre observando a sinalização local.

Em relação à Rodovia ES 289, o DER-ES informa que as equipes continuam trabalhando a fim de concluir os trabalhos de desobstrução provocadas por deslizamentos de barreiras e queda de árvores, limpeza e sinalização o mais breve possível. Além dos serviços citados, o órgão informa ainda que está com seus engenheiros atuando no levantamento dos locais que precisam de projetos para obras de contenção de encostas e reconstrução de pontes, por exemplo.