VÍDEO | Homem bêbado acorda logo após ser resgatado por bombeiros

Imagine a cena: homem bêbado acorda logo após ser resgatado por bombeiros! A cidade de Itabuna, no interior da Bahia, registrou neste sábado (2), essa história inusitada. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores para retirar o que seria o corpo de uma pessoa morta no Rio Cachoeira, local que não é indicado para banho.

Com o chamado, o 4º Batalhão de Bombeiros Militar deslocou equipe ao local. Lá, realmente localizaram um homem de olhos fechados e só com o rosto e parte do tronco para fora da água. Até mesmo a Polícia Científica chegou a ser acionada para iniciar os procedimentos necessários na retirada do cadáver.

Acompanhando os procedimentos, pessoas que solicitaram auxílio dos militares registraram o momento em que os bombeiros tiram o homem da água. Mas todos tiveram uma surpresa: o homem estava vivo.

Na gravação, é possível acompanhar o momento em que os bombeiros puxam o homem, que está imóvel, pelos braços até a margem do rio. Depois de ser retirada da água, a vítima reage e se senta, arrancando risadas dos populares e também dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros da Bahia afirmou que se tratava apenas de um homem com sinais de embriaguez. Passada a surpresa, ele foi encaminhado à uma Unidade de Saúde mas, sem maiores questões, foi liberado.

Estadao Conteudo