Agentes de saúde de Ibatiba contam agora com sistema de QR code

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Ibatiba passam a contar com mais uma ferramenta para agilizar o trabalho de atendimento à população.

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou a implantação de QR Code, nas residências de moradores cadastrados no município. A implantação começou a ser realizada nas residências no último dia 2 de abril.

Conforme a coordenadora de Atenção Primária, Victoria Miranda, o objetivo do QR Code é agilizar e melhorar as visitas domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde. “É importante ressaltar que é através do QR Code que os Agentes irão ler, ter acesso e registrar em tempo real os dados de saúde dos pacientes”, explicou.

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) possui um papel muito importante na implementação do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a integração entre os serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde e a comunidade. Os Agentes do município atendem mais de 9 mil famílias cadastradas. Eles passaram por um treinamento para utilização do Sistema RG System, utilizado como prontuário eletrônico do município.

Com esse novo sistema, ao chegar nas residências, o agente vai realizar o cadastro da família por meio da geolocalização do aplicativo, dando direcionamento ao atendimento e às necessidades de Saúde das famílias.

“Por meio dos nossos agentes de Saúde, o QR Code vai poder garantir à população o total acesso à Saúde Municipal. É um trabalho minucioso, que também está envolvendo a contratação de novas Agentes de Saúde com o objetivo de atendermos 100% da população ibatibense”, destacou o secretário municipal de Saúde.