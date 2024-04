Amigos criam grupo de trilha para desbravar o Caparaó

Um grupo de amigos, em Muniz Freire, se juntaram para desbravar o município e demais cidades ao redor. Conhecidos popularmente como “Equipe Trilha da Formiga”, os quase 30 integrantes estão tendo a oportunidade de conhecer as belezas do Caparaó.

Além disso, um dos idealizadores do projeto, Gê Ribeiro Bello, menciona que teve a ideia de criar um grupo organizado de trilha, ao ver seu amigo Chiquinho Barbosa postar em redes sociais fotos de caminhadas em meio à natureza que ele fazia. Em conversa, os dois amigos então criaram o grupo, que com o tempo veio agregar diversas pessoas.

Bem como, menciona que os integrantes da equipe são uma grande família e sempre tem gente nova chegando para agregar. Para fazer parte das “Formigas”, basta ter compromisso e manter uma sequência de caminhadas.

Cinco anos de história

Ao longo de cinco anos, os integrantes da “Trilha da Formiga” já visitaram diversas localidades no município de Muniz Freire e da região do Caparaó.

Entre os locais desbravados que marcaram os integrantes da equipe, está o Pico da Bandeira, localizado em Ibitirama.

“Para quem é amante do trekking o pico da bandeira é a cereja do bolo das trilhas, mas todo lugar novo, cada paisagem vista é marcante”, menciona.

Entre subidas e descidas nos vales do Caparaó, os mesmos colecionam muitas histórias de aventura. Por meio das trilhas, muitos arranhões, torções leves, nada grave, e claro, as dores musculares que sempre aparecem ao final do percurso.

Trilhas noturnas e diurnas

Gê menciona que tem trilhas que são realizadas à noite e de dia, também realizam Cross City que é uma atividade mais acelerada para fortalecer o condicionamento físico, isso durante a semana, pois no final de semana o grupo se junta para buscar aventuras pelos vales e montanhas do Caparaó.

No caminho desses desbravadores da natureza, muitos animais peçonhentos e outros que chamam a atenção pela beleza. “Já encontramos de quase tudo. Cobras, muitas cobras….. Pássaros, animais de pequeno porte, tatu, raposa, lagartos, quati e os mais comuns bois e cachorros”, frisa.

Ações sociais

Antes de tudo, a Equipe Trilha da Formiga não se limita a ações em meio à natureza. Nestes cinco anos de criação, o grupo também já realizou diversas ações sociais.

“Nosso grupo realiza também diversas ações. Já doamos bicicletas para as crianças da Casa Lar, alimentos, roupas para quem necessita. O pessoal do “ZAP” está sempre na ativa ajudando quando precisa”, menciona o trilheiro.

Uma grande família

A servidora pública Elza Maria Barbosa faz parte da Trilha da Formiga. Para ela, a vivência ajudou-a na recuperação emocional após a perda de seu pai.

“Em 2017 eu tive a perda do meu pai, por esse motivo passei um bom tempo fazendo o uso de medicação e realizando tratamento psicológico. Um dia, minha irmã, que já fazia parte do grupo, me convidou para participar. Passei a fazer as atividades com eles, e com um tempo depois eu parei de fazer uso de medicamentos e tratamento psicológico. Isso tudo devido à energia do grupo”, menciona Elza.

Nesse sentido, Elza menciona que a unidade do grupo e a interação entre eles é muito positiva. “Estão sempre reunidos, em uma perseverança. Faça chuva ou faça sol, todos estão unidos. Isso tudo me ajudou muito. É maravilhoso ter o contato com a natureza, as imagens, não importa onde estivermos, para mim o importante é ter o contato com as pessoas”, ressalta a servidora pública.

Bem como todas as aventuras dos integrantes da Equipe Trilha da Formiga podem ser vista em: @equipe_trilha_de_formigas_mf