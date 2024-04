Anchieta: BR-101 é interditada para destombamento de caminhão

A Rodovia BR-101 Sul, em Anchieta, foi interditada para o destombamento de um caminhão que se envolveu em uma batida com uma carreta na tarde desta segunda-feira (15). De acordo com a Eco101, duas pessoas foram encaminhadas ao hospital.

Leia também: Batida entre carreta e caminhão interdita BR-101 Sul, em Anchieta

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a pista no km 353 da BR-101 precisou ser interditado às 14h19 para iniciar o destombamento e remoção do caminhão. Ainda não se sabe o que provocou o acidente.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.