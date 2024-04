Anderson, do Molejo, tem piora e estado de saúde é gravíssimo

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde segunda-feira (22), o cantor e compositor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, tem piora do seu quadro de saúde. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do grupo na sexta-feira (26), ao Estadão.

Desde outubro de 2022, o vocalista enfrenta um câncer inguinal. Em janeiro de 2023, ele chegou a anunciar que teria se curado, mas, em maio do mesmo ano, teve que retomar o tratamento da doença.

O que é câncer inguinal que afeta Anderson do Molejo?

Câncer inguinal, na verdade, não é um tipo específico de câncer, mas pode dizer respeito a diversos quadros cancerígenos que afetam a região inguinal, ou seja, da virilha, segundo o oncologista Carlos Dzik, do Hospital Nove de Julho e líder em oncologia do aparelho urológico da Dasa, em São Paulo.

Segundo o oncologista, o mais comum é que um câncer de regiões próximas, como nos genitais ou na coxa, atinjam a região. “Um câncer de pênis ou de colo de útero, por exemplo, podem se disseminar e aparecer na virilha”, explica.

Apesar disso, o especialista diz que também é possível que um câncer tenha origem direto na região da virilha.

Quais os sintomas de um câncer na região inguinal?

O principal sintoma, de acordo com Dzik, é o surgimento de caroços na região. “Isso não quer dizer, contudo, que um caroço na virilha sempre vai estar relacionado a um câncer. Pelo contrário, é mais frequente que esses caroços estejam ligados a inflamações nas regiões próximas. Para saber ao certo, porém, é importante buscar um médico”, orienta.

Outro sintoma que pode surgir nesse tipo de câncer é o inchaço assimétrico, que afete apenas uma das pernas, descreve o oncologista.

Qual o tratamento de um câncer inguinal?

Depende. “O tratamento varia de acordo com o tipo de câncer e o estágio em que ele se encontra. É possível fazer quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou cirurgias”, exemplifica o especialista.

Apesar disso, o oncologista destaca o uso cada vez mais frequente de imunoterapia no tratamento de carcinomas (um tipo de câncer de pele, como alguns cânceres que afetam o pênis). “Trata-se de um tratamento moderno que consiste na injeção de substâncias que fortalecem o sistema imunológico no combate ao tumor”, explica.

Estadao Conteudo