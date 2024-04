VÍDEO | Calçada desaba e médico é engolido por buraco em Cachoeiro

O médico ortopedista Euripedes Fernandes de Melo, de 65 anos, foi socorrrido após ser engolido por um buraco na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (1º).

Imagens de um vídeo captado por câmeras de segurança em próximas ao local, mostram o médico caminhando pela calçada, no sentido a Rodoviária, quando a calçada cede e ele acaba caindo dentro do buraco.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Unimed. O estado de saúde do paciente não foi informado.

Por conta do incidente, o trânsito ficou lento no local e uma longa fila de veículos se formou na avenida. A calçada foi interditada e os pedestres precisam ter atenção ao passar pelo trecho.

