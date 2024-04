Carro capota após acidente entre dois veículos em Cachoeiro

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no início da tarde desta terça-feira (9).

Imagens registradas por motoristas que passavam após o acidente, mostram uma Chevrolet Trailblazer, de cor prata, com as rodas para cima e outro veículo Nissan Sentra, de cor branca, em cima da calçada, com o para-choque dianteiro caído.

A Polícia Militar foi procurada para informações sobre a dinâmica e feridos, mas não obtivemos retorno até a publicação do texto.

Por conta do acidente, o trânsito ficou lento no local e uma fila de veículos se formou na avenida. Motoristas precisaram ter atenção e paciência.