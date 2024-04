Casa Lar de Muniz Freire abriga adolescentes de Mimoso do Sul

A pedido da justiça, o abrigo de Muniz Freire recepcionou uma criança e quatro adolescentes do município de Mimoso do Sul.

Após o abrigo Colibri “Marieta Abreu”, que abrigava os adolescentes localizados em Mimoso do Sul ser afetado pelo forte temporal no final de março, a justiça solicitou apoio ao abrigo de Muniz Freire, conhecido como “Casa Lar”.

Segundo informado pela coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional “Casa Lar”, Juliana Santolin, a criança e os adolescentes irão permanecer durante 20 dias, podendo ter a estadia estendida.

Juliana menciona que todas as necessidades das crianças estão sendo supridas por doações de outros municípios e por doações voluntárias de moradores de Muniz Freire. A instituição é mantida por convênios pactuados com os governos federal, estadual e municipal.

