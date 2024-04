Dengue: Ministério da Saúde amplia vacinação para mais 625 municípios

Nesta quinta-feira (25), o Ministério da Saúde divulgou que 625 novos municípios serão contemplados com a vacina contra a dengue, elevando o número total de cidades beneficiadas para 1.130. As novas localidades estão distribuídas em seis Estados: Alagoas, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Piauí e Mato Grosso. Veja a lista de municípios aqui .

Durante coletiva de imprensa realizada em Brasília, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, anunciou que 986 mil doses adicionais da vacina serão distribuídas entre esses municípios recém-incluídos.

A distribuição está programada para começar na próxima sexta-feira, 26, e uma nota técnica detalhada sobre o assunto deve ser publicada ainda hoje. Vale ressaltar que apenas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos fazem parte do público-alvo para receber o imunizante pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Até a última terça-feira, 23, o Ministério da Saúde havia enviado um total de 1.682.139 doses de vacinas aos Estados. Destas, 810.868 foram registradas como aplicadas, o que representa 48,19% do total. Quando se trata do recorte mensal, em abril foram administradas 117.530 doses, uma queda de 74,64% em relação a março, quando 463.481 doses foram aplicadas.

Segundo a secretária, essa redução pode ser atribuída ao atraso no registro da vacinação pelos municípios. “Alguns municípios utilizam sistemas próprios para registro, o que atrasa o envio dos dados para a rede nacional de saúde”, explicou.

Casos e óbitos

De acordo com dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, divulgados nesta quarta-feira, 24, o Brasil atingiu um total de 3.809.060 casos de dengue, o que representa um aumento de 2,30 vezes em relação aos 1.649.144 casos confirmados no ano passado. O número também é 2,25 vezes superior ao recorde anterior de casos da doença, estabelecido em 2015.

Em relação aos óbitos em decorrência da dengue, a pasta havia registrado 1.725 até a última terça-feira, 23. Isso representa um aumento de 46,31% em comparação com 2023, quando foram confirmadas 1.179 mortes. Em comparação com 2015, que registrou 986 óbitos, o aumento é de 74,94%.

Apesar dos números, o MS apontou que o Distrito Federal e 10 Estados estão com tendência de queda no número de registros da doença: Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Além disso, outros dez apresentam tendência de estabilidade: Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

“Apesar de estarmos com uma tendência de queda e estabilização em diversos estados, precisamos deixar claro que muitas pessoas ainda vão ficar doentes, mas muitos óbitos podem ser evitados”, ressaltou Ethel.

