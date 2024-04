Família pede doação para continuar tratamento de criança de Guaçuí

A família do pequeno Raynner Pereira Leal, morador de Guaçuí, município do Caparaó do Espírito Santo, está precisando de doação para continuar realizando o tratamento da criança contra uma doença rara, conhecida como Adrenoleucodistrofia.

Desde o dia em que descobriu a doença, a família do Raynner teve que se mudar para Curitiba, onde acompanha de perto o tratamento dele. “Eu levava ele ao médico. Já tinha até falado com o médico sobre a Adrenoleucodistrofia, só que em Guaçuí eles não tem muito conhecimento da doença. Desde então, tivemos que vir para Curitiba, onde ele faz o tratamento no Hospital Pequeno Príncipe”, contou a mãe Meireelen Pereira da Silva.

Hoje, ele é assistido pela equipe médica de Transplante de Medula Óssea Pediatrico do Hospital Pequeno Príncipe, onde recebeu um transplante de medula óssea no dia 17 de março. Raynner está ficando com sua família em Curitiba, o que tem gerado muitos custos.

“Criamos essa vaquinha, pois a situação financeira está apertando novamente. O Raynner voltou para o hospital e, por isso, vamos precisar ficar mais um tempo aqui em Curitiba. Qualquer ajuda finaceira importa muito”, apela o pai.

Portanto, quem puder ajudar com qualquer quantia, pode estar doando através da chave Pix: CPF 129.516.717-41 – (Meireelen Pereira da Silva)