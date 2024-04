Filho de Will Smith publica foto com camisa do São Paulo e internautas reagem

Depois de Jimmy Butler chegar a um jogo da NBA com a camisa do Santos, outro astro dos Estados Unidos publicou nas redes sociais vestindo um manto de um clube brasileiro. Jaden Smith, filho do ator ganhador de Oscar Will Smith, apareceu neste domingo, em fotos no seu perfil oficial vestindo a camisa do São Paulo.

O “fardamento” escolhido pelo ator e músico de 25 anos é o da atual temporada, em que o time do Morumbi está tendo o material esportivo fornecido pela empresa New Balance. A publicação agitou os internautas, que não deixaram de fazer vários comentários em português. Alguns deles foram: “made in Cotia”, “Escolheu ser Tricampeão do mundo né?!”, “Tila casaco, bota camisa do São Paulo”, “maior do Brasil”, entre outros.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, também marcou presença na publicação do artista americano. O mandatário escreveu “Juntos pelo São Paulo!”, acompanhado de diversas figuras de uma bandeira com as cores preto, branco e vermelho. O perfil oficial do clube paulista no Instagram também participou da divulgação e, além de republicar as fotos em seu stories, comentou três corações, um com cada cor característica.

O São Paulo volta a entrar em campo nesta segunda-feira, dia 29, pela 4ª rodada do Brasileirão. Depois de vencer o Atlético-GO e o Barcelona de Guayaquil, pelo Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, respectivamente, os comandados de Luis Zubeldía terão uma dura tarefa: superar o Palmeiras no MorumBis. A bola rola às 20 horas (horário de Brasília).

Estadao Conteudo