Governo do Estado investe em novas tecnologias na pecuária leiteira

Durante a Exposul 2024, recebemos em nossos estúdios de Podcast o coordenador de Produção Animal da Seag, Filipe Barbosa e Martins, e o gerente de Planejamento Guilhermo Recla.

Ambos estiveram abordando os investimentos realizados pelo governo do Estado junto ao setor de pecuária leiteira, a qual é a segunda maior no Espírito Santo.

“O Estado busca sempre planejar suas ações. O governo entendeu a necessidade de atualizar o Plano Estratégico da Agricultura Capixaba, é a 4º Versão deste plano, onde são direcionadas mais de trinta cadeias, entre elas a cadeia da pecuária leiteira. Onde buscamos compartilhar e até mesmo entender, diante de todos os fatores da cadeia do leite, quais as suas forças e suas fraquezas, quais as oportunidades”, menciona Guilhermo.

Confira a entrevista completa no vídeo abaixo!