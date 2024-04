Homem com arma de fogo é preso pela Polícia Militar em Itapemirim

Um homem portando uma arma de fogo e munições foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde da última segunda-feira (08), em Itapemirim. Segundo informações da corporação, policiais da Força Tática da 9ª Cia Independente receberam denúncias de que um homem estaria armado no bairro Namitala Ayub.

Imediatamente após receber as informações, os militares se deslocaram para o local e conseguiram identificar o referido homem. Assim, ao notar a presença das viaturas da polícia, o homem tentou fugir, porém, não obteve êxito.

Ainda de acordo com a PM, o indivíduo foi abordado e, durante a busca pessoal, os militares encontraram e apreenderam um revólver calibre 38 municiado com seis munições do mesmo calibre.

O indivíduo e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Itapemirim.