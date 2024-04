Homem põe fogo na casa após agredir a esposa, em Cachoeiro

Mais um caso de violência contra a mulher. Na última sexta-feira (19) um homem agrediu a esposa e depois colocou fogo na própria casa, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em residência, por volta das 20h30, no bairro Soturno. A equipe chegou ao local e constatou que uma casa estava pegando fogo, sendo que populares informaram ter sido iniciado por um dos moradores de forma proposital, após agredir a esposa.

Leia também: Apostador do Rio de Janeiro acerta sozinho a Mega-Sena

As chamas foram combatidas e extintas, e os ferimentos na mulher teriam sido causados por agressões, não pelo incêndio. A ocorrência ficou a cargo da PMES.

A Polícia Militar disse que a mulher contou que o homem ficou bastante agressivo durante a discussão e ameaçou atear fogo na casa. Ao tentar impedi-lo, o suspeito a agrediu com um soco. A vítima saiu do local junto com a filha de sete meses. Após deixar a casa, ela informou que o companheiro ateou fogo no quarto da residência. A equipe constatou o incêndio e acionou o Corpo de Bombeiros. O suspeito fugiu do local. A vítima foi levada à Unidade de Pronto Atendimento de Marbrasa.