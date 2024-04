Idoso que havia desaparecido em Muqui é encontrado morto

O idoso José Bezerra Santiago, de 75 anos, que havia desaparecido após sair de casa na última segunda-feira (22), em Muqui, foi encontrado morto em uma propriedade rural na tarde do último domingo (28), no mesmo município.

De acordo com o genro Rodrigo, o corpo de Santiago foi encontrado após a mobilização de populares. “Achamos o corpo do meu sogro caído numa área de difícil acesso em uma propriedade rural. Só achamos porquê mobilizamos a população para nos ajudar. Tivemos pouco apoio, inclusive, os populares ligaram para o Corpo de Bombeiros, mas não vieram nos ajudar”, explicou.

Uma câmera de segurança de uma residência flagrou o aposentado caminhando em uma estrada de terra antes de ser encontrado morto. Segundo familiares, o corpo não havia sinais de violência quando foi localizado.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Muqui, que aguarda o resultado dos exames.

