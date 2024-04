Incêndio em estabelecimento comercial causa pânico em Vargem Alta

Um incêndio em um estabelecimento comercial causou pânico entre as pessoas que passavam pelo centro de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (5).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), uma equipe da guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em estabelecimento comercial no centro de Vargem Alta. Uma equipe foi encaminhada ao local.

Não há informação de feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida. A ocorrência está em andamento.